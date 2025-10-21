Στην ΓΑΔΑ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του μετά τις αποκαλύψεις της πρώην συντρόφου του, η οποία είχε ήδη εγκατεστημένο στο κινητό της τηλέφωνο το panic button, λόγω προηγούμενης καταγγελίας.

Όπως τόνισε νωρίτερα στον ΣΚΑΙ η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ: «Δεν θα αναφερόμουν στο περιστατικό αλλά από τη στιγμή που αναφέρθηκε η ίδια η συνάδελφος δημόσια, να σας πω ότι συνέβη Σάββατο ξημερώματα προς Κυριακή.

Η κοπέλα από προηγούμενη καταγγελία είχε ήδη ενεργοποιημένο το panic button στο κινητό της. Βρέθηκαν τυχαία. Δυστυχώς κανένας από τους θαμώνες δεν προσπάθησε να ακινητοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο έστω για λίγα λεπτά μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο εν λόγω αστυνομικός βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια από την άνοιξη, δεν υπηρετεί κανονικά και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Όπως είπε, υπάρχει και προηγούμενο περιστατικό κατόπιν καταγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ποινική εξέλιξη. «Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές όπου είχαμε συγκεκριμένα γεγονότα, γιατί δεν υπάρχει απόφαση της Δικαιοσύνης για όλα αυτά που αναφέρει η συνάδελφος.

Δεν ξέρω πού βρίσκονται ποινικά. Επειδή έχω δει διάφορα σχόλια και κάτω από το βίντεο της συναδέλφου όπως και μετά που έγινε αναπαραγωγή, δεν μας αφορά η προσωπική ζωή κανενός θύματος. Εδώ βλέπουμε ένα θύμα ενδοοικογενειακής. Η συνάδελφος δεν είναι υπόλογη, δεν έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη».

Τι υποστήριξε η νεαρή αστυνομικός

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ότι φαίνεται κινδυνεύω.

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», αναφέρει η αστυνομικός στο βίντεο που ανέβασε.

