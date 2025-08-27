Την καλύτερή εμφάνισή της καριέρας του σε τελικό Diamond League ισοφάρισε στο φινάλε της… διαμαντένιας σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ της Ζυρίχης, στον υπαίθριο χώρο Σεχσελάουτενπλατς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν, όπως και πέρυσι, δεύτερος πίσω από τον Σουηδό Άρμαντ Ντουπλάντις με άλμα στα 6.00, ενώ απέτυχε τρεις φορές στα 6.10. Πλέον, ο Καραλής έχει στο ενεργητικό του έντεκα αγώνες με +6.00 μ. μέσα στο 2025 και δώδεκα συνολικά. Νικητής με 6.00, αλλά καλύτερες προσπάθειες ήταν ο ασυναγώνιστος Ντουπλάντις.

Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη

Την έκτη θέση πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό των Diamond League, στη Ζυρίχη, όπου δεν κατάφερε να κάνει έναν καλό αγώνα πριν από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, όπως ήθελε.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερη προσπάθεια στα 7,66 μέτρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε να μην του αρέσουν τα άλματά του και είτε τα ακύρωνε, είτε δεν τα ολοκλήρωνε.

Νικητής στο μήκος ήταν ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ, ο οποίος προσγειώθηκε στα 8,32 μ., ενώ ο Ιταλός Ματίας Φουρλάνι ήταν δεύτερος με 8,30 μέτρα.