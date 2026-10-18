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Παραπάνω από εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από αποστολές διάσωσης της 384 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης (384 ΜΕΔ) που περιλαμβάνει βίντεο για τα 20 χρόνια της μοίρας που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, αντανακλώντας τη δυσκολία και την επικινδυνότητα των αποστολών που αναλαμβάνει.

Αντιπροσωπεύοντας το κύριο μέσο της μοίρας, το ελικόπτερο Super Puma, το έμβλημα της 384 ΜΕΔ απεικονίζει το κεφάλι ενός πούμα, ως σύμβολο της απόλυτης δύναμης και της μοναχικότητας, συμβολίζοντας τη δυναμικότητα των αποστολών που φέρει εις πέρας αλλά και τον μοναχικό τρόπο εκτέλεσης τους. Επιπλέον τα πούμα διακρίνονται για την ευκολία προσαρμογής τους σε όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας έτσι τις δυνατότητες των ελικοπτέρων Super Puma για επιχειρήσεις παντός καιρού.

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Η 384 ΜΕΔ υπάγεται στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας. Συγκροτήθηκε το 2006 και επιχειρεί με AS-332C1 Super Puma και AW-109S Trekker.

Η 384 ΜΕΔ έχει ως αποστολή την Έρευνα και Διάσωση σε καιρό ειρήνης και την Έρευνα και Διάσωση Μάχης σε καιρό έντασης και πολέμου. Παράλληλα, αναλαμβάνει δευτερεύουσες αποστολές όπως η παροχή εφοδίων σε απομονωμένες περιοχές καθώς και μεταφορές προσωπικού και υψηλών προσώπων. Επιπλέον, εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών και τραυματιών, επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.

Η ιστορία της 384 ΜΕΔ: Τα Super Puma στην πρώτη γραμμή

Η 384 ΜΕΔ δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, από τη διάσπαση της 358ΜΕΔ σε 3 ανεξάρτητες μοίρες, την 358ΜΕΔ με ελικόπτερα AB-205, B-212 & A109 POWER, την 384ΜΕΔ με ελικόπτερα AS-332C1 Super Puma και τη Μοίρα Συντήρησης Ελικοπτέρων (ΜΣΕ/Π).

Το 2011, η Μοίρα παρέλαβε και τα δύο τελευταία AS-332C1 Super Puma, ολοκληρώνοντας την προμήθεια συνολικά 12 ελικοπτέρων (4 με διαμόρφωση SAR και 8 με διαμόρφωση CSAR). Το Μάρτιο του 2021, εντάχθηκαν στην Μοίρα 2 Ε/Π ΑW-109 Trekker με διαμόρφωση MEDICAL, δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για εκτέλεση αποστολών αεροδιακομιδών επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.