Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αφού τον αγκάλιασε με θέρμη, σε μία συγκινητική στιγμή, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έθαψε το παιδί του, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

«Πείτε μου για μία χώρα στην Ευρώπη, στην Αμερική που να κάθεται ένας γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε το δικαίωμα της εκταφής. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε εκταφή διότι δεν ξέρουμε τί έχουμε θάψει», τονίζει η κ. Καρυστιανού.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Μόνο για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή. Και όχι μόνο να γίνει εκταφή. Στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις γιατί η κυρία Αδειλίνη, γιατί ο κύριος Μπακαϊμης, γιατί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο κύριος Τσόκας δεν θέλουν την εκταφή», προσθέτει.

Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, «Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για την Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό».

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πάνος Ρούτσι απεργεί για έβδομη συνεχόμενη μέρα, απαιτώντας την εκταφή του γιού του, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του, ένα αίτημα το οποίο προς το παρόν απορρίπτεται από τις εισαγγελικές αρχές.

Στην Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.