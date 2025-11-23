Τρεις ανήλικοι προσπάθησαν να ληστέψουν το βράδυ της Παρασκευής (21/11) δύο 15χρονους στην Πυλαία, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν το τον ένα νεαρό, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομέιο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις εφήβους ηλικίας από 13 έως 15 ετών, ενώ οι αρχές αναζητούν έναν ακόμα ανήλικο. Οι ανήλικοι δράστες προσέγγισαν τα δύο θύματα σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής και τους απείλησαν για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Advertisement

Advertisement

Όταν οι ανήλικοι αρνήθηκαν, τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν, με τον 15χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί του Τμήμαςτος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: Thestival