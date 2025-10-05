Στη Ζάκυνθο, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στον πυροβολισμό ενός 38χρονου στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα κατέθεσε στην αστυνομία ότι αναγνώρισε τον δράστη. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ο ύποπτος έφτασε και αποχώρησε από το σημείο του περιστατικού.

Ο 29χρονος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή και ισχυρίζεται ότι την ημέρα της επίθεσης βρισκόταν στην κουζίνα ενός εστιατορίου στη Ζάκυνθο, με μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Το χρονικό του συμβάντος



Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/9) γύρω στις 6:30, όταν ο 38χρονος περπατούσε πεζός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Αμέσως μετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στην κατάθεσή του, το θύμα κατονόμασε ως δράστη τον τωρινό σύντροφο της πρώην συντρόφου του. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας κατά του 38χρονου στον Άγιο Στέφανο

