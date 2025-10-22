Οι αστυνομικές αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με 20 οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, σχετικά με την υπόθεση των εκταφών και της εμπλοκής των ιατροδικαστών.

Από τις 20 οικογένειες, οι πέντε έχουν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους, σε πρώτο στάδιο, για την εκταφή των θυμάτων. Ωστόσο, καμία εκταφή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, καθώς εκκρεμούν διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο εντοπισμός του κατάλληλου φορέα ή εργαστηρίου που θα αναλάβει την ανάλυση των δειγμάτων.

Οι οικογένειες που έχουν ανταποκριθεί και είχαν ήδη υποβάλει σχετικά αιτήματα κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης για τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών είναι οι οικογένειες Καρυστιανού, Ασλανίδη, Κωνσταντινίδη, Τηλκερίδη και Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν και ποιοι να πραγματοποιηθούν πλήρεις τοξικολογικές, βιοχημικές ή άλλες εξετάσεις μετά από εκταφή των θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον περιβάλλοντα χώρο ταφής.

Σε συμπληρωματική παραγγελία της εισαγγελέως, διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία της εκταφής μπορούν να παρίστανται και οι τεχνικοί σύμβουλοι των συγγενών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής, ζητήθηκε να ενημερωθούν οι ιατροδικαστές της Λάρισας για την ανάσυρση της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους, μετά από μήνυση συγγενών θυμάτων, και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα Εφετών Λάρισας το καλοκαίρι του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές έχουν ήδη δώσει μία πρώτη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, ενώ τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση.