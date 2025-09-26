Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης κατέθεσαν αναφορά προς τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζητώντας να προχωρήσει η εκταφή των παιδιών τους.

Συγκεκριμένα, οι τρεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη τονίζουν ότι η διαδικασία εκταφής και λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν πρόκειται να καθυστερήσει τη δίκη. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η εκταφή είναι αναγκαία για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των παιδιών τους.

Στην αναφορά τους επικαλούνται τη διεθνή πρακτική, παραθέτοντας παραδείγματα όπου αντίστοιχες διαδικασίες έχουν πραγματοποιηθεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητούν την εκταφή των σορών των παιδιών τους με σκοπό τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου, κυρίως μέσω ιστολογικών, τοξικολογικών και λοιπών βιοχημικών εξετάσεων.

Όπως αναφέρουν, το αίτημά τους βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Με την προσφυγή τους στον Ύπατο Αρμοστή ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται απαραίτητα για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.

Τη συνέχιση της απεργίας πείνας αποφάσισε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αφού η απόφαση για εκταφή της σορού του γιου του δεν καλύπτει όσα ζητούσε.

Η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις που ζητούσε ο πατέρας του Ντένις.

Το γεγονός αυτό φαίνεται να οδηγεί τον κ. Ρούτσι σε συνέχιση της απεργίας πείνας.

Ειδικότερα, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνας Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του 22χρονου γιου του.

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έστειλε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα όπου παραμένει ζητώντας δικαίωση για το παιδί του και τους νεκρούς της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι από το Σύνταγμα.

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, έχοντας πρώτα συνεννοηθεί με τη διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν έχει η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τη δεύτερη έως και την τρίτη εβδομάδα μιας απεργίας πείνας, ο άνθρωπος κινδυνεύει από σοβαρό υποσιτισμό που μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων.

Δίπλα στον Πάνο Ρούτσι στη διάρκεια του 24ώρου βρίσκεται ασθενοφόρο, προκειμένου να παρέχουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί κάτι ή και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο εφόσον ο ίδιος εκφράσει τέτοια επιθυμία.

