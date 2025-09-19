Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, με επικεφαλής τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα προς όλη την κοινωνία, καθώς και προς τα πολιτικά κόμματα, να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Άρειο Πάγο την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να συμμετάσχει σε απεργία πείνας.

Τη συγκεκριμένη ημέρα, οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν εξώδικο προς τη νέα ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου, ζητώντας να εκφράσει τη θέση της σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν την τραγωδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο εξώδικο είχε αποσταλεί από τους συγγενείς και πριν από περίπου ένα μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί καμία απάντηση μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ηλιόπουλους στη HuffPost μιλώντας στον Τέρενς Κουίκ, δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας ενός νεαρού που επέζησε από το μοιραίο τρένο αλλά τραυματίστηκε σοβαρά, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ανάγκη για δικαιοσύνη και διαφάνεια. «Η Κυβέρνηση επενδυεί στην αμάθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εντός της επόμενης εβδομάδας, θα κατατεθεί μήνυση από συγγενείς των θυμάτων σε βάρος όλων όσων είχαν κομβική θέση και συνέβαλαν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη δημιουργία συνθηκών συσκότισης της αλήθειας γύρω από την τραγωδία.

Ήδη έχει αποσταλεί ανοιχτή επιστολή προς την Ένωση Δικαστών, προς εισαγγελείς, αλλά και προς κάθε πολίτη, στην οποία τονίζεται ότι η Δικαιοσύνη έχει αποδειχθεί ανήμπορη να προστατεύσει τους πολίτες από διάφορες εγκληματικές πράξεις. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης τι προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη αρνηθεί να εξετάσει τα αιτήματα των συγγενών, όπως η εκταφή των θυμάτων τους και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι συγγενείς των θυμάτων απευθύνουν έκκληση για συμμετοχή και στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική παρουσία και πίεση είναι απαραίτητη για να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης καταγγέλλει «επίορκους δικαστικούς» και ζητά άμεσες εκταφές για την αποκάλυψη της αλήθειας

Μέσω ανακοίνωσης – επιστολής του, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου που έχασε τη ζώη της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, κατηγορεί ευθέως την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) για στάση που, όπως αναφέρει, «στρέφεται κατά των θυμάτων αντί των θυτών», ζητώντας επανατοποθέτηση.

Η επιστολή, έρχεται σε απάντηση της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΔΕ (17/9), η οποία εξέφραζε στήριξη προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρο Τσόγκα. Ο κ. Κωνσταντινίδης καταγγέλλει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός απέρριψε δύο φορές αίτημα ακρόασης των συγγενών και έχει συντάξει «ανεπαρκές κατηγορητήριο» που παραλείπει καίρια αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο και εμπρησμό.

Ο ίδιος καλεί την ΕΔΕ να ανακαλέσει την ανακοίνωση και να στηρίξει ανοιχτά την απαίτηση για εκταφές θυμάτων, σημειώνοντας πως διαφορετικά «ο κίνδυνος ουσιαστικής αμνήστευσης των ενόχων είναι βέβαιος».

Η ανακοίνωση – επιστολή:

«Κύριες και κύριοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως γνωρίζετε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να απευθυνθώ προς τον θεσμό που υπηρετείτε. Θεωρώ ότι η μόνη εγγύηση της ελευθερίας του πολίτη είναι η Δικαιοσύνη· γι’ αυτό οφείλουμε να την ενισχύουμε όλοι.

Για να λειτουργήσει όμως κατά τον προορισμό της, οι λειτουργοί της έχουν χρέος να αποζητούν την αλήθεια και όχι να τη φοβούνται. Δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία δεν υπηρετούνται από δικαστές στρατευμένους στην επικράτηση του ψεύδους· νομίζω ότι δεν μπορείτε να διαφωνήσετε δημόσια σε αυτό.

Γι’ αυτό το δελτίο τύπου της Ένωσής σας της 17ης Σεπτεμβρίου 2025 μου προκάλεσε ποικίλα συναισθήματα και απορίες. Δηλώνετε έμπρακτη συμπαράσταση προς τους θεσμούς της Δικαιοσύνης και προσωπικά προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρο Τσόγκα. Ο συγκεκριμένος όμως εισαγγελικός λειτουργός, όπως προκύπτει από το σύνολο των πεπραγμένων του, δεν υπηρετεί την αλήθεια. Αρνήθηκε το αίτημα ακρόασης από συγγενείς και από εμένα προσωπικά δύο φορές, διότι δεν μπορεί καν να μας αντικρίσει.

Τα εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν μετά τη σύγκρουση στα Τέμπη σίγουρα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συνήθεις «δικαστηριακές πρακτικές». Έχουν προκαλέσει τόσο εκτεταμένη τομή στο σύστημα και στο πέπλο ψευδαίσθησης που κάλυπτε τη σήψη του, ώστε όποιος επιχειρήσει να το παραβλέψει θα συντριβεί.

Θα πρέπει βέβαια να υπογραμμίσω ότι, από τις πολλές και ποικίλες διαχρονικές παθογένειες που πράγματι αναδείχθηκαν ως βαθύτερο αίτιο των εγκλημάτων που διαπράχτηκαν, η πιο σημαντική ήταν η ανυπαρξία ανεξάρτητης Δικαιοσύνης· γιατί αυτή είναι που επιτρέπει τη διαιώνιση όλων των υπολοίπων.

Η στυγνή δολοφονία 57 και πλέον αθώων ψυχών και η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά περίπου 300 επιβαινόντων, σε μια απλή διαδρομή από την πρωτεύουσα στη συμπρωτεύουσα, με τρένο, πέραν όλων των άλλων, καταδεικνύει ότι ο κλάδος σας στελεχώνεται από ικανό αριθμό ακατάλληλων και επίορκων προσώπων. Η ύπαρξη αυτών των επίορκων επέτρεψε διαχρονικά να μας κυβερνούν εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες ανερυθρίαστα διαπράττουν το διαρκές έγκλημα του σφετερισμού εξουσίας, με στόχο την κατάργηση του ουσιώδους πυρήνα των επιταγών του Συντάγματος και το παράνομο κέρδος σε βάρος των πολιτών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ελευθερίες μας.

Τα εγκλήματα των Τεμπών, του γενεσιουργού αιτίου των οποίων είναι αυτή ακριβώς η επιδίωξη παράνομου κέρδους, ήταν επομένως απλή εξέλιξη εγκλημάτων που τα προηγήθηκαν. Αναφέρω ενδεικτικά:

Την παράδοση της χώρας και των πολιτών, υπό το πρόσχημα των —ακόμη και ούτως ή άλλως— παράνομων μνημονιακών μέτρων, στις συμμορίες τραπεζών και funds, που υλοποιήθηκε με σωρεία πράξεων κακουργηματικής απάτης και απιστίας. Οι ένοχοι είναι πολλοί και οι ανομίες τους σύντομα θα αποκαλυφθούν, αφού οι δικαστικοί λειτουργοί και σε αυτόν τον τομέα, ήδη επί μια δεκαετία, φάνηκαν ανίκανοι να προστατέψουν την αξία του ανθρώπου και τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Την παράδοση του δημόσιου αγαθού της υγείας σε ιδιωτικά συμφέροντα, με αποκορύφωμα τη διάλυση του Ε.Σ.Υ., που αναδείχθηκε δραματικά στη δολοφονική διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Η κατάργηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η υιοθέτηση αναπόδεικτων και αντιεπιστημονικών «θεσφάτων» οδήγησαν σε αξεπέραστα ρεκόρ θανάτων και σε αντίστοιχα κέρδη για εταιρείες. Ήδη η Eurostat καταγράφει ακραίες αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ταχύτητα και στην ποιότητα παροχής υγειονομικής φροντίδας από τις δημόσιες δομές στην Ελλάδα (π.χ. στοιχεία που δείχνουν ότι 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη).

Τις αθρόες παρακολουθήσεις με εντολή της κυβέρνησης, οι οποίες, αν και προφανές έγκλημα, φέρεται να «εξαφανίστηκαν» από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, η οποία κι αυτή σύντομα θα κληθεί να λογοδοτήσει.

Τη ληστεία ευρωπαϊκών και κρατικών πόρων με ποικίλους τρόπους (απευθείας αναθέσεις σε δημόσια έργα, σκάνδαλα διαχείρισης αγροτικών επιδοτήσεων, διαχείριση κονδυλίων κρατικής αρωγής κ.λπ.), όπου πρωτεργάτες συγκεκριμένα πρόσωπα αναμένεται επίσης να βρεθούν ενώπιον των δικαστών.

Τη δημιουργία καρτέλ «εκλεκτών» που, μαζί με κυβερνητικά στελέχη, ληστεύουν την ενέργεια και ευρύτερα την αγορά, με προοπτική ακόμη και εμπορευματοποίησης του νερού. Αυτές οι σύνθετες εγκληματικές οργανώσεις αυξάνουν παράνομα τις τιμές, ενώ οι πολίτες που με θυσίες χρηματοδότησαν τις υποδομές αυτές σήμερα λιμοκτονούν και έχουν υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συζητείται διεθνώς η εικόνα της χώρας ως πρακτικά «υπό κατοχή». Αυτή είναι η εικόνα της χώρας, με τον έναν στους τέσσερις να βρίσκεται στα όρια της φτώχειας· ενώ έρευνες δείχνουν ότι στην Ελλάδα ζουν πλέον μεταξύ των πλέον δυστυχισμένων πολιτών στην Ευρώπη.

Το περιβαλλοντικό έγκλημα που συνδέεται με την αδιάκριτη προώθηση κάποιων ΑΠΕ, για την προαγωγή παράνομου κέρδους, το οποίο ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης καταστροφής της δασικής βλάστησης της πατρίδας μας. Είναι κατάντημα ότι, χωρίς να έχουν συλληφθεί συστημικοί εμπρηστές —εντολοδόχοι του καθεστώτος—, στη θέση τους συλλαμβάνονται και διαπομπεύονται μόνο αθώοι εθελοντές που σπεύδουν να βοηθήσουν στην πυρόσβεση.

Τη φοροκλοπή, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που από έκτακτο μέτρο κατέληξε μόνιμος και αδικαιολόγητος φόρος.

Τον αφανισμό του ελληνισμού: το δημογραφικό πρόβλημα τείνει να οδηγήσει σε ραγδαία και μη αναστρέψιμη υποχώρηση του πληθυσμού.

Όλα βέβαια τα παραπάνω αφορούν την εκμετάλλευση υποδομών και, γενικότερα, εκφάνσεων της οντότητας του κράτους, η δημιουργία των οποίων έχει χρυσοπληρωθεί από εμάς με τους φόρους μας και μας ανήκουν. Παρ’ όλα αυτά, ο ανάξιος και ατάλαντος δυνάστης θεωρεί ότι μπορεί να τις ιδιοποιείται ανερυθρίαστα και απροκάλυπτα, μαζί με τους φίλους του, τους συγγενείς του και τα λοιπά μέλη της συμμορίας, σε κοινή θέα.

Αυτό το κατάντημα το πιστώνεστε εσείς θεσμικά, καθώς επιτρέπετε να βρίσκεται παράνομα στην εξουσία και να συντονίζει την προαναφερθείσα εγκληματική δράση ένα κατ’ επίφαση πολιτικό κόμμα, το οποίο έχει πτωχεύσει ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά. Τεράστια ευθύνη έχουν, βέβαια, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όμως εμείς σε εσάς έχουμε εμπιστευθεί τον θεσμό της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, ώστε να εγγυάστε την προστασία μας.

Με «κεκτμένο» λοιπόν για το δυναστικό καθεστώς του Κυριάκου, που έχει υφαρπάξει την εξουσία διαπράττοντας το έγκλημα της εξαπάτησης των εκλογέων, το γεγονός ότι, σύμφωνα με όλα όσα αναφέρθηκαν, διαθέτει ως μέλη της οργάνωσης αρκετούς κατ’ επίφαση δικαστικούς λειτουργούς και, σε κάθε περίπτωση, έχει εξασφαλίσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ανοχή όλου του κλάδου, επιχειρήθηκε και ο αφανισμός της αλήθειας σχετικά με τα εγκλήματα των Τεμπών.

Για να επιτευχθεί αυτό, υπενθυμίζω τα εξής:

Α) Ο χώρος του εγκλήματος δεν περιφρουρήθηκε, όπως επέβαλαν ο νόμος και το Σύνταγμα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 01.03.2023, όπως όφειλαν να πράξουν οι «λειτουργοί της Δικαιοσύνης». Αν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, κ. Τζαμαλής, «έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια» τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ειδικά τις διατάξεις των άρθρων 239 και 251, να χαίρεστε τον συνάδελφό σας. Πρέπει όμως να το δηλώσετε ρητά, αφού ενοχληθήκατε για όσα καταμαρτυρούμε στον κ. Τσόγκα, ώστε να γνωρίζει συνολικά ο πολίτης –που από το υστέρημά του καταβάλλει τους μισθούς σας– τι πρέπει να αναμένει και από εσάς. Ο συγκεκριμένος συνάδελφός σας επέτρεψε την παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Χρ. Τριαντόπουλου, ο οποίος, κατόπιν εντολής του δυνάστη, βρέθηκε στο πεδίο του εγκλήματος για την υποτιθέμενη αποκατάσταση και, με τη δράση όλου του κυβερνητικού κλιμακίου και των συνεργών τους, προκάλεσε πλήρη αλλοίωση στοιχείων και πειστηρίων. Β) Δεν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά και αναλογικά αρχεία ήχου και εικόνας, παρά την παραγγελία της ανακρίτριας του Γ’ Ανακριτικού Γραφείου του Πρωτοδικείου Λάρισας, κας Σούρλα, από τις πρώτες ημέρες, αλλά και την επανάληψη της παραγγελίας από τον διορισθέντα, από τις 14.03.2023, ειδικό εφέτη ανακριτή. Προκύπτει ότι αυτές οι παραγγελίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ σύννομα. Γ) Ο συγκεκριμένος συνάδελφός σας, υποδυόμενος τον ανακριτή, επί 30 μήνες έχει ευτελίσει τη Δικαιοσύνη. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει στον μεταβατικό από την 01.03.2023 πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, κ. Παναγιώτη Τερεζάκη, με χαλκευμένα ηχητικά και βίντεο από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης –και όχι από τον εμπορικό, όπως είχε ζητηθεί– καθώς και με χιλιάδες διαγραφές αρχείων εικόνας που συστηματικά συγκάλυψε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), να εμπαίζει τον θεσμό της Δικαιοσύνης και να απαξιώνει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Δ) Μετά τις ψευτοπροφητείες του κ. Μητσοτάκη, κατασκευάστηκαν βίντεο ώστε να φανεί ότι δήθεν δεν υπήρχε παράνομο φορτίο εύφλεκτων χημικών ουσιών. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε ολόκληρη σκηνοθεσία, με χιλιάδες διαγραφές αρχείων και κατασκευή δρομολογίου αμαξοστοιχίας με διαφορετικό αριθμό μηχανής. Αποδείχθηκε μάλιστα και η συμμετοχή της ΔΕΕ

στην οργάνωση και σκηνοθεσία. Οι συγκεκριμένοι επίορκοι, με τα κατά παραγγελία πορίσματα γνησιότητας των «μαϊμούδων», σύντομα επίσης θα συναντήσουν τον «φυσικό τους δικαστή».

Ε) Έχουμε 27 και πλέον απανθρακωμένους, χωρίς όμως το επιβεβλημένο από τον νόμο σχεδιάγραμμα της θέσης όπου βρέθηκε κάθε σωρός, χωρίς ουσιαστική αιτία και μηχανισμό θανάτου (καθώς η απανθράκωση είναι αυτονόητα μεταθανάτια κατάληξη), χωρίς αναλυτική παράθεση της αιτιώδους συνάφειας, χωρίς σχετικό αδίκημα στο κατηγορητήριο και χωρίς κατηγορούμενους για τον θάνατο αυτών που επέζησαν της σύγκρουσης. Το κακούργημα του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο έπρεπε να αποδοθεί, αλλά ο ΟΑΘΥΚ λειτούργησε ως εργοδηγός αλλοίωσης των πάντων, αποκλείοντας τους ιατροδικαστές και παραλείποντας τις αναγκαίες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις – πρωτοφανής παγκόσμια πρωτοτυπία. Παρά τα ανωτέρω, ο κ. Μπακαΐμης και οι λοιποί επίορκοι δικαστικοί λειτουργοί στη Λάρισα αρνήθηκαν πεισματικά, πέρα από κάθε όριο προκλητικότητας, τις αναγκαίες εκταφές, απορρίπτοντας αλλεπάλληλες αιτήσεις συγγενών, ενώ όφειλαν οι ίδιοι αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τα άρθρα 239 και 251 ΚΠΔ, να προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία. ΣΤ) Δεν υπάρχει έκθεση αυτοψίας από τη ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αναγνώρισης Εγκλημάτων Εμπρησμού). Ενώ με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Πουρνάρα, οι αρμόδιοι υποχρεώθηκαν να βρεθούν στο πεδίο και η εντολή αυτή δεν ανακλήθηκε ποτέ, το πόρισμα της υπηρεσίας δεν υφίσταται στη δικογραφία. Κατατέθηκε μόλις 30 μήνες μετά το δυστύχημα, ταυτόχρονα με το κλείσιμο της δικογραφίας, χωρίς όμως το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει το αδίκημα του εμπρησμού. Επιπλέον, μεθοδεύτηκε να κατατεθεί η έκθεση του ΓΧΚ μία ημέρα μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ, χωρίς συσχετισμό των αποτελεσμάτων, παρότι η δειγματοληψία ζητήθηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό και ενώ οι αναλύσεις ανέδειξαν πλήθος εύφλεκτων χημικών ουσιών σε σημεία που δεν είχαν υποστεί καύση. Ζ) Παράλληλα με το αδίκημα της κακουργηματικής διατάραξης συγκοινωνιών από ενδεχόμενο δόλο, έχουμε καταθέσει μήνυση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο (άρθρο 299 ΠΚ), με απώτερο κίνητρο το παράνομο κέρδος που επιδιώχθηκε μέσω του αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας (άρθρο 390 ΠΚ). Παρ’ όλα αυτά, τα αδικήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, ενώ η μήνυσή μας ούτε έχει απορριφθεί ούτε έχει παραπεμφθεί στην αρμόδια, κατά το άρθρο 35 ΚΠΔ, οικονομική εισαγγελία. Η «αβλεψία» αυτή προφανώς οφείλεται στο ότι ως δράστες του κακουργήματος –το οποίο δικάζεται από μικτό ορκωτό δικαστήριο– κατονομάζουμε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Μεταφορών, την Πρόεδρο της ΡΑΣ και τους νομίμους εκπροσώπους του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Αυτοί διέπραξαν το συγκεκριμένο έγκλημα βλάβης (και όχι απλώς διακινδύνευσης), καθώς δεν απαγόρευσαν, όπως όφειλαν, τη διεξαγωγή επιβατικών δρομολογίων ενώ είχαν πλήρη γνώση του ακραίου κινδύνου για τη ζωή των επιβατών, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 966/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί αστικών απαιτήσεων για το έγκλημα.

Έχω να αναφέρω πολλά ακόμα, που μπορούν να γεμίσουν σελίδες για μια νέα δικογραφία. Γι’ αυτό, αφού τις επόμενες ημέρες φροντίσω για τη συνάντηση με τον φυσικό τους Δικαστή των ως άνω επίορκων ραγιάδων και δωσίλογων και πράξω τα δέοντα, σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να αποκλειστούν από οποιαδήποτε σχέση με την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας όσοι εγκάθετοι του καθεστώτος συνάδελφοί σας συνέδραμαν τον Μπακαΐμη και τον Τσόγκα στα παραπάνω ανοσιουργήματα, θα απευθύνω σχετικό εξώδικο στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, το οποίο θα σας κοινοποιήσω.

Ήδη όμως, εάν διαφωνείτε σε οτιδήποτε από όσα αναφέρω ανωτέρω, παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως.

Για όλα τα παραπάνω, θεωρώ ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση η τοποθέτησή σας στο δελτίο τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Στρέφετε τις βολές σας προς τα θύματα, ενώ θα έπρεπε προ πολλού να έχετε στραφεί κατά των θυτών.

Όσον αφορά αυτό που ακούστηκε για εσπευσμένη ολοκλήρωση της πρότασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρο Τσόγκα, προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει δικαιολογία, εάν ίσχυε αυτή η σπουδή και η υποτιθέμενη προχειρότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει. Όμως, όπως τοποθετηθήκατε κι εσείς, ο προϊστάμενος ήταν γνώστης από καιρό και είναι αδικαιολόγητος για το ελλιπές κατηγορητήριο που συνέταξε.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι η απόδοση της αιτίας θανάτου για την αγνοούμενη Εριέτα Μάλχο σε «πλήρη διάλυση των οργάνων του σώματός της» απηχεί γνώσεις δημοτικού για τον συνάδελφό σας, καθώς δεν έχει καμία επιστημονική υπόσταση —ούτε ως έκφραση ούτε, πολύ περισσότερο, ως δήθεν αιτία θανάτου— ενώ σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της δικογραφίας τέτοιο συμπέρασμα.

Η ίδια ανεπάρκεια καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το σύνολο των θανάτων, ακόμα και εκείνων που αποδόθηκαν σε «απανθράκωση», αποδίδεται στην «…σφοδρή και ιδιαίτερα βίαιη αυτή μετωπική σύγκρουση των δύο (2) αμαξοστοιχιών… και την προκληθείσα εξ αυτής βίαιη παραμόρφωση των μαζών των εμπρόσθιων μερών τους, όπου και οι ηλεκτρομηχανές των αμαξοστοιχιών, και την συνεπεία αυτής προκληθείσα ισχυρή ανάφλεξη σε συνδυασμό με τις προκληθείσες ηλεκτρικές εκκενώσεις, να προκληθεί πυρκαγιά…».

Καμία αναφορά βέβαια δεν γίνεται στα πραγματικά αίτια αυτής της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, για τους λόγους που προανέφερα, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για ηλεκτρικές μηχανές.

Να τον χαίρεστε, αλλά ο συντάκτης είναι προφανώς ακατάλληλος για τη θέση του, έχοντας μάλιστα την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης ενός εγκλήματος όπως αυτό, ενώ σας είναι γνωστό ότι τη θέση αυτή κατέλαβε μετά την παράνομη και αυθαίρετη παρέμβαση της κ. Αδειλίνη.

Όπως γνωρίζετε, ο «ορισμός του» στη θέση αυτή, μετά από πρωτοφανή καταστρατήγηση του άρθρου 32 ΚΠΔ, υλοποιήθηκε με την υπ’ αριθ.

2110/18.3.2025 πράξη της και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στην Εισαγγελία

Εφετών Λάρισας, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 287/18.3.2025. Ούτε γι’ αυτό είχατε να σχολιάσετε κάτι;

Αν ο ρόλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι να συμβάλλει στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, τότε οι παρεμβάσεις και οι υποδείξεις σας θα έπρεπε να στοχεύουν στους θύτες και όχι στα θύματα του εγκλήματος. Όπως, για παράδειγμα, η παρέμβαση του πρωθυπουργού στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ντογιάκο, για τον διορισμό ειδικού Εφέτη Ανακριτή, για την οποία ορθώς τοποθετήθηκε η Ένωσή σας, αν και καθυστερημένα.

Δεν έχετε όμως αναφέρει το παραμικρό:

1ον) Για την προαναφερθείσα παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Αδειλίνη, η οποία αποδέσμευσε την τότε Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Αποστολάκη, μόνο από την υπόθεση των Τεμπών, ενώ μόνο αυτή (η Αποστολάκη) ήταν αρμόδια να διορίσει αντικαταστάτη, αν το επιθυμούσε.

2ον) Για την παρέμβαση στο πεδίο του εγκλήματος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρ. Τριαντόπουλου, με εντολή Μητσοτάκη (για το οποίο έχετε ενημερωθεί από εμένα με υπόμνημα από το καλοκαίρι του 2024).

3ον) Για τον σφετερισμό και την κατάχρηση εξουσίας που πραγματώνουν το αδίκημα του άρθρου 134 παρ. 2 ΠΚ, καθώς έτσι οι Τζαμαλής, Σούρλα και Δασκαλόπουλος δεν περιφρούρησαν τον χώρο του εγκλήματος και αποδέχθηκαν την υποκατάστασή τους από μέλη της κυβέρνησης και συνεργούς τους.

Αυτά τα ανοσιουργήματα μας οδήγησαν να μηνύσουμε τους παραπάνω, όπως και τον Μπακαΐμη και τον Τσόγκα, και δεν θα σταματήσουμε έως την πλήρη κάθαρση της Δικαιοσύνης από κάθε επίορκο που υποκρίνεται τον ρόλο του λειτουργού της σε βάρος της αλήθειας.

Όπως άλλωστε γνωρίζετε, βρισκόμαστε στο πλέον κρίσιμο διαδικαστικό στάδιο της όλης πορείας προς το ακροατήριο. Διότι, εάν το κατηγορητήριο οριστικοποιηθεί ελλιπές, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, δίχως αναφορά στα κρισιμότερα των αδικημάτων που έχουν τελεστεί και δεν ασκηθούν διώξεις κατά των δραστών τους, στο ακροατήριο δεν μπορεί να υπάρξει καμία μεταβολή και τούτο θα σημάνει ουσιαστική αμνήστευση των ενόχων, με την παραγωγή δεδικασμένου.

Αυτή την κουτοπόνηρη έκβαση επιθυμούν και υπηρετούν όσοι εγκάθετοι της κατ’ επίφαση κυβέρνησης κόπτονται να ξεκινήσει «σύντομα η δίκη» (ενδεικτικά: tomanifesto.gr), και με αυτό το πρόσχημα κατάργησαν την αρμοδιότητα των δικαστικών συμβουλίων να εκδίδουν σχετικά βουλεύματα, με πρόσχημα την επίσπευση. Τη νοσηρή αυτή μεταβολή προπαγάνδισε ο αχαρακτήριστος Φλωρίδης, για την οποία επίσης δεν διαμαρτυρηθήκατε.

Σας συνιστώ λοιπόν να επανατοποθετηθείτε, δίχως να στοχοποιείτε χαροκαμένους πολίτες, πληγέντες ποικιλοτρόπως από την εκτελεστική αλλά και τη δικαστική εξουσία.

Σταθείτε στο ύψος του λειτουργήματός σας και υπηρετήστε τη Δικαιοσύνη που προάγει την αλήθεια και όχι την εξουσία που στηρίζεται στο ψεύδος, την αυθαιρεσία και τον φόβο.

Αξιότιμοι κύριοι, τελικά η Δικαιοσύνη οφείλει να κλείνει τα αυτιά της στις σειρήνες του εκμαυλισμού, αλλά να έχει ορθάνοιχτα τα μάτια της, ώστε να διακρίνει τους ενόχους των εγκλημάτων και να πατάσσει τη διαφθορά και την ανομία.

Στη δολοφονία των Τεμπών, οι ίδιοι οι νεκροί μας δείχνουν αδιάκοπα τους θύτες τους. Γι’ αυτό οι ένοχοι επιχείρησαν να βεβηλώσουν τα λείψανά τους και τον χώρο του μαρτυρίου τους από την πρώτη στιγμή. Γι’ αυτό οι επίορκοι συνάδελφοί σας μας αρνήθηκαν τις εκταφές τους και θα υποστούν τις συνέπειες.

Είναι αδιανόητο να επιτρέπετε αυτή τη θεσμική κατάρρευση, που οδηγεί γονείς να διεκδικούν με απεργίες πείνας το αυτονόητο.

Ειλικρινά, πώς μπορείτε να μην αντιδράτε ή έστω να δηλώσετε παραίτηση εάν δεν νιώθετε ικανοί να πράξετε όσα έχετε δεσμευτεί με όρκο, και να μας μέμφεστε μάλιστα επειδή μαχόμαστε μόνοι μας το άδικο και την παρανομία, για να σταθούμε αντάξιοι της μνήμης των αδικοχαμένων και πολυαγαπημένων συγγενών μας;

Πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο, και ειδικά έναν «λειτουργό της Δικαιοσύνης», η αλλοτρίωση που προκαλεί η χρόνια υποταγή στη δυστοπία και το άδικο;

Τους νεκρούς όμως, αγαπητοί μου συμπολίτες, ουδεμία εγκόσμια δύναμη ή εξουσία —που σας έχει καθηλώσει σε απραξία— μπορεί να τους κανοναρχίσει.

Όποιος αντιτίθεται στην επιμονή τους να καταδείξουν τους δολοφόνους διαπράττει ύβρη· και όπως γνωρίζετε, η νέμεση οδηγεί τελικά, αναπόφευκτα, στην κάθαρση, η οποία είναι πλέον πολύ κοντά.

Σας καλώ λοιπόν να ανακαλέσετε τις δυσφημιστικές δηλώσεις κατά των πληγέντων των Τεμπών και να δηλώσετε ρητά την ανάγκη άμεσης διεξαγωγής των εκταφών.

Μόνο έτσι θα κλείσει ο κύκλος των ανοσιουργημάτων που εδώ και χρόνια έχουν συγκλονίσει τον ελληνισμό και έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον για το κατάντημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Εύχομαι, έστω και αυτή την ύστατη ώρα, να βρεθείτε δίπλα μας και όχι απέναντί μας».

