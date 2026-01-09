Ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα. Πρόκειται για τα δύο αδέρφια και τον πυγμάχο που είχαν παραδοθεί την Τρίτη το βράδυ. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 4ος κατηγορούμενος ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο να ρίχνει τις κλωτσιές στο κεφάλι του θύματος.

Παραδόθηκε 5ο άτομο

Ακόμη ένα άτομο παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στην Πάτρα.

Πρόκειται για άνδρα 31 ετών, ο οποίος είναι ο πέμπτος που εμφανίζεται αυτοβούλως στην Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά εννέα άτομα.