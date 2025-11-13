Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο 25χρονος θείος του 4χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Αχαΐα.

«Πήρα τον μικρό από το σπίτι του παππού για να πάμε μια βόλτα. Τον Αντρίκο τον αγαπούσα σαν δικό μου παιδί, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε, έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και τότε γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από μεγάλο ύψος. Τι να σας πω… καλύτερα να είχα πέσει εγώ», φέρεται να δήλωσε στον εισαγγελέα.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τον κίνδυνο που υπήρχε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας καταλήγει σε τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί, ο θείος του παιδιού χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε πάνω στον τοίχο, από όπου και έπεσε στο κενό, παρασύροντας μαζί του τον 4χρονο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤnews από το σημείο της τραγωδίας, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε βαρύ πένθος. Οι γονείς του παιδιού πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση ενώ εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες.

Ο παππούς μετέφερε αμέσως το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση, το διασωλήνωσαν και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.