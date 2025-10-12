Πρόκειται για μια τραγική περίπτωση που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2023. Τότε, ο νεαρός στρατιώτης Νίκος Γκάτσης πέθανε μέσα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 424, μόλις λίγες ώρες μετά από χειρουργείο για θυρεοειδή.

Η οικογένεια του 27χρονου, μόλις πληροφορήθηκε για την πορεία της έρευνας που διατάχθηκε, κάνει λόγο για εγκληματικές παραλείψεις και λάθη. Ο πατέρας του νεαρού, μιλώντας στο STAR, υποστήριξε ότι αυτό που ζητάει είναι «ποινικές, κακουργηματικές διώξεις».

Advertisement

Advertisement

«Δεν θέλω ούτε χρήματα ούτε τίποτα», υποστήριξε. Κάθε μέρα ξυπνάω και δεν μπορώ να μιλήσω με το γιο μου. Βλέπω τη φωτογραφία του και δεν μπορώ να συνέλθω», τόνισε ο πατέρας του νεαρού και πρόσθεσε: «Να πάρουν πίσω τα ψέματά τους, να μου πουν την πραγματική αλήθεια, κι ας πονάει».

Συμπληρωματικό υπόμνημα στη στρατιωτική δικαιοσύνη



Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του, ο πατέρας κατέθεσε νέο υπόμνημα, στο οποίο κάνει λόγο για σειρά σοβαρών λαθών και παραλείψεων μετά το χειρουργείο. Καταγγέλλει πλαστογραφία στο πρακτικό του χειρουργείου, απουσία ιατρικού προσωπικού και τονίζει ότι στον θάλαμο είχε μείνει μόνη της μια βοηθός νοσηλεύτρια.

«Το κακό είναι ότι με έπεισε πως η δύσπνοια του παιδιού μου δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και ποια ήταν; Αυτή που έμαθα μετά ότι δεν ήταν καν νοσηλεύτρια, αλλά απόφοιτη λυκείου. Ήταν μόνη της σε έναν θάλαμο με πάνω από 35 ασθενείς. Κανένας δεν ασχολήθηκε μετά με το παιδί μου», δηλώνει ο Άρης Γκάτσης.

«Η βοηθός ρώτησε ασθενή αν ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ»



Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Όθωνα Παπαδόπουλο, η αδιαφορία του προσωπικού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

«Η βοηθός νοσηλεύτρια, όταν ο 27χρονος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του, στράφηκε σε ασθενή του διπλανού θαλάμου και τον ρώτησε αν γνωρίζει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Οι παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχει υπάρξει στα χρονικά υπόθεση με πλήρη αδιαφορία περισσότερων από δέκα ατόμων, που οδήγησε αναπόφευκτα στον θάνατο του στρατιώτη μέσα σε στρατιωτικό νοσοκομείο».

Ο πατέρας του Νίκου Γκάτση ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη σε όλους όσους ευθύνονται για τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού του, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. «Δεν θέλω εκδίκηση, θέλω δικαιοσύνη», καταλήγει.

Πηγή: Star.gr