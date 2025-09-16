Βιασμό από τον 26χρονο σύντροφό της κατήγγειλε 20χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας πως είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Thestival, ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης. Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγέλλουσα έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.