Αγριογούρουνα εθεάθησαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Διαβατών. Έπειτα από κινητοποίηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα και σε συνεννόηση με την αστυνομία τα αγριογούρουνα εντοπίστηκαν σε σημείο των Διαβατών κοντά στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης– Κιλκίς. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο το οποίο και έστειλε όχημα και προσωπικό για την απομάκρυνσή τους.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δέλτα καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο «να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν του θέματος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ