Ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι Αρχές χθες (27/8) μέσα σε σκηνή κάμπινγκ, σε χώρο που διοργανώνεται φεστιβάλ στην περιοχή Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο έρευνας της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες στον χώρο, όπου φιλοξενούνται οι επισκέπτες του φεστιβάλ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, εκατοντάδες ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και χάπια κάνναβης.

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν Αμερικανό 23 χρονών και έναν Αμερικανο-σέρβο, 24 χρονών.

Οπως ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωση της, αναλυτικά κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

6 φιάλες με έλαιο κάνναβης,

791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας,

332 χάπια κάνναβης (TCH), ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας (βάρους 81,8 γραμμαρίων),

10 φιαλίδια – ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος με έλαιο κάνναβης,

6 πλαστικά δοχεία με βενζίνη, 15 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης,

220 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης, ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε λευκή σκόνη αγνώστου χημικής σύστασης (βάρους 497 γραμμαρίων) και

Μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο αλλοδαποί αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.