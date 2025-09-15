Στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση 3 συλληφθέντων – μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οι Αρχές εντόπισαν όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 27 κιλά κάνναβης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (11/9) η αστυνομία εντόπισε σταθμευμένο όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο απασφάλιζε με κλειδί αυτοκινήτου, που βρέθηκε και κατασχέθηκε, κατά τη σύλληψη 39χρονου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

ΕΛ.ΑΣ.

Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

22 συσκευασίες- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 27.496 γραμμαρίων,

συσκευασία με 8-γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov, άνευ κοντακίου,

πιστόλι, χωρίς εμφανή αριθμό, με κενό γεμιστήρα και τροποποιημένη κάννη για υποδοχή σιγαστήρα,

πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα,

γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, με 30 φυσίγγια,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

10- ηλεκτρικοί πυροκροτητές,

τρεις γεμιστήρες πιστολιών,

373-φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

πλαστικό κουτί, το οποίο περιείχε σκοπευτικό βοήθημα, που προσαρμόζεται σε πιστόλια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκώμενο όφελος από τη χονδρική πώληση της ακατέργαστης κάνναβης θα κυμαινόταν από 96.236 έως 137.480 ευρώ. Σε περίπτωση τμηματικής της πώλησης θα κυμαινόταν από 164.976 έως 274.960 ευρώ.

Οι πυροκροτητές παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.)

ΕΛ.ΑΣ.