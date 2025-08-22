Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 57χρονος έκλεψε το φορτηγό ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τι έγινε τον πήρε στο «κυνήγι» και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μετά από καταδίωξη.

Ο δράστης στην προσπάθειά του να ξεφύγει έκανε συνεχώς επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας μάλιστα αρκετά κόκκινα φανάρια. Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του φορτηγού ακολούθησε από πίσω τον δράστη με ένα δίκυκλο και λίγη ώρα αργότερα τον πρόλαβε και τον ακινητοποίησε.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, οι οποίοι συνέλαβαν τον δράστη. Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και έτσι ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ