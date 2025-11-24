Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, χθες (23/11) το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο της γραμμής 11, επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αμέσως στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ, και ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στη μηχανή του οχήματος. Λόγω του περιστατικού, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)