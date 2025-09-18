Σε αγώνα δρόμου θεώρησε πως συμμετέχει ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (17/9) για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο 23χρονος παραβίασε μία σειρά διατάξεων του ΚΟΚ, θέλοντας να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας. Αρχικά, περιπολούντες αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον 23χρονο να οδηγεί στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, με «πειραγμένη εξάτμιση» και χωρίς να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, χωρίς όμως να υπακούσει. Ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Λίγο νωρίτερα, εισήλθε ανάποδα σε μονόδρομο, βάζοντας σε κίνδυνο πεζούς αλλά και διερχόμενους οδηγούς.

Τελικά, οι αστυνομικοί της Τροχαίας ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 23χρονο οδηγό, αφαιρώντας ταυτόχρονα τις άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες της μοτοσικλέτας. Σε βάρος του ασκήθηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.205 ευρώ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, thestival)