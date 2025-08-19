Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη κοίταζε με απορία έναν επίδοξο κλέφτη, ο οποίος προσπαθούσε για ώρα να ξηλώσει μία καγκελόπορτα από μονοκατοικία στον Εύοσμο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής (18/8) και ο δράστης μάλλον ήθελε να εκμεταλλευτεί το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, όπου αρκετοί πολίτες εγκατέλειψαν τις μεγάλες αστικές πόλεις για τις διακοπές τους.

Ο επίδοξος κλέφτης δεν υπολόγισε σωστά όμως, καθώς έπεσε πάνω στον «λάθος» άνθρωπο. Ο αστυνομικός παρακολουθούσε με προσοχή της κινήσεις του 45χρονου άνδρα και όταν εκείνος αφαίρεσε την καγκελόπορτα κάλεσε σε ενισχύσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία