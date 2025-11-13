Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης μετά από τον εντοπισμό κρούσματος βρουκέλλωσης σε κριάρι.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο Ζωολογικός Κήπος στον Κέδρινο Λόφο θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από αύριο και μέχρι νεωτέρας.

Η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κριάρι σε Ζωολογικό Κήπο

Τι είναι η βρουκέλλωση

Η βρουκέλλωση, γνωστή και ως «μελιταίος πυρετός», είναι ένα λοιμώδες νόσημα το οποίο προκαλείται από το βακτήριο της βρουκέλλας που ανήκει στην κατηγορία των βακτηρίων. Η βρουκέλλωση είναι ζωονόσος. Προσβάλει κυρίως βοοειδή, πρόβατα και κατσίκες ενώ πιο σπάνια μπορεί να προσβάλει λαγούς, άλογα, ελάφια.

Μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων ζωικών προϊόντων (όπως μη παστεριωμένο γάλα και τυρί) ή με άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα.