Μαθήτρια στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ ενώ βρισκόταν στο σχολείο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας Thessaloníki Streetdoctors:

«Παρασκευή 07/11/2025: Αλλεργική αντίδραση 15χρονης μαθήτριας από φάρμακο σε σχολείο της Θεσσαλονίκης νωρίς το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερή στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποίησε τους πάντες.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στην νεαρή ασθενή».