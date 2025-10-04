Δύο νεαροί τραυματίστηκαν σε περιστατικό με μαχαίρια στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα, όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 05:00 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για έναν 19χρονο νεαρό από την Κύπρο στα Λαδάδικα, ο οποίος είχε τραύμα στη πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένας 20χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες.

