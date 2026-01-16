Σοβαρό τροχαίο με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μία 24χρονη οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο της 24χρονης προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε ένα κατάστημα καθώς και σε ένα περίπτερο.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.