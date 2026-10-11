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Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος άνδρες εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλλε» στο μαγαζί. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.00 τα ξημερώματα επί της οδού Αγαμέμνονος.

Μεθυσμένος οδηγός καρφώθηκε σε ουζερί γεμάτη κόσμο

Το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος οδηγός εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε ουζερί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και τις υλικές ζημιές του καταστήματος.

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Όπως γράφει η Voria.gr, ο οδηγός μάλιστα του οχήματος διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης του οχήματος στα τραπεζοκαθίσματα που ήταν γεμάτα από κόσμο και προκαλεί σοκ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον άνδρα διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος και μάλιστα είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Ο 45χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.