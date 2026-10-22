Ακόμα ένα επεισόδιο βίας στους δρόμους εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν οδηγός αυτοκινήτου επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό εναντίον ποδηλάτη, έπειτα από μεταξύ τους τσακωμό.
Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα (21/10/2026) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ενώ η ένταση φέρεται να προκλήθηκε με αφορμή μία διαφωνία για την κίνηση στον δρόμο.
Όπως καταγγέλθηκε, ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη με λοστό στο κράνος που φορούσε. Στη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο πρώτος γλίστρησε κι έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Ο 65χρονος μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.
Ο ποδηλάτης δεν φέρεται να υπέστη σοβαρά τραύματα.