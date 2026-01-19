Ένας 27χρονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη πέταξε κάτω από σταθμευμένο όχημα μια συσκευασία με κοκαΐνη όταν αντιλήφθηκε κοντά του αστυνομικούς και προσπάθησε χωρίς επιτυχία να διαφύγει της σύλληψης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν τον 27χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος, βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, πέταξε κάτω από σταθμευμένο όχημα αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, ενώ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει της σύλληψης.

Στην κατοχή του, αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν συνολικά, και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, μανιταριών πιθανόν ψυχοτρόπων, κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 5.440 ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.