Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση, 20χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και απείθεια από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σύμφωνα με την έρευνα, χθες (17/2) το απόγευμα, 55χρονη αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που προσποιείτο τεχνικό εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και ισχυρίστηκε ότι υπήρχε διαρροή στο σπίτι της.

Advertisement

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Της ζήτησε να αφήσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

Η αστυνομικός ενημέρωσε αμέσως την υπηρεσία της, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί μετά από πεζή καταδίωξη, όταν προσπάθησε να διαφύγει. Παράλληλα, αναζητούνται δύο συνεργοί του, εκ των οποίων τα στοιχεία ενός έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)