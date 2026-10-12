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Ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής αμφισβήτησε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το κλείσιμο οφείλεται σε αβάσιμες αιτιάσεις της Περιφέρειας περί υποστελέχωσης της μονάδας.

Η διοίκηση της κλινικής είχε μειώσει τις διαθέσιμες κλίνες από 105 σε 44, ωστόσο η Περιφέρεια έκρινε ότι το προσωπικό παρέμενε ανεπαρκές.

Η αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης διακόπτει τη διεξαγωγή εγκεκριμένων κλινικών μελετών, αφήνοντας σε κατάσταση αβεβαιότητας περίπου 150 ασθενείς που συμμετείχαν σε αυτές.

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Η συγκεκριμένη κλινική ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ιατρικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες, υπόθεση που είχε οδηγήσει στην απόφαση για το κλείσιμο και της συγκεκριμένης δομής.

Η κλινική στη Θέρμη είχε εκκενωθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι 20 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε αυτήν απομακρύνθηκαν. Το πρωί της Δευτέρας, εισαγγελέας, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, μετέβη στο σημείο προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική απόφαση και να προχωρήσει η σφράγιση της εγκατάστασης.

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Από την πλευρά του, ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, Μανώλης Πάγκαλος, αμφισβήτησε την αιτιολογία που οδήγησε στο κλείσιμο της δομής, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση αφήνει 150 ασθενείς σε αβεβαιότητα.

«Περιμένουμε να έρθει η Περιφέρεια και ο Εισαγγελέας για να κλείσουν την κλινική. Η κλινική σφραγίζεται γιατί, όπως λένε, είναι υποστελεχωμένη. Ενώ η κλινική είχε 105 κλίνες και οι ασθενείς που νοσηλεύονταν ήταν 20-30, η Περιφέρεια ζήτησε να υπάρχουν νοσηλευτές και ασθενείς για 105 κρεβάτια. Αυτό θεωρούμε ότι ήταν παράλογο και δεν μπορούσε να γίνει», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, στη συνέχεια υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί αναλογικότητα μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων και των ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προχώρησε στη μείωση των διαθέσιμων κλινών από 105 σε 44. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πάγκαλο, η Περιφέρεια έκρινε ότι ούτε αυτή η αλλαγή ήταν επαρκής και εξακολούθησε να θεωρεί ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, μέχρι και το Σάββατο, στην κλινική νοσηλεύονταν 20 ασθενείς και υπήρχε επαρκής αριθμός νοσηλευτών για την εξυπηρέτησή τους.

«150 ασθενείς μένουν στον αέρα»

Πέρα από τη νοσηλευτική δραστηριότητα, η κλινική συμμετείχε και στη διεξαγωγή κλινικών μελετών, οι οποίες, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή, δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν εξαιτίας της απόφασης για το κλείσιμό της.

Ο κ. Πάγκαλος επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες μελέτες διαθέτουν αποφάσεις έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται, όπως ανέφερε, για έρευνες που αφορούν εξωτερικούς ασθενείς και περιλαμβάνουν τη χρήση σύγχρονων φαρμάκων.

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Η αναστολή της λειτουργίας της κλινικής έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 150 ασθενείς να βρίσκονται πλέον σε αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της συμμετοχής τους στις μελέτες. Οι έρευνες αφορούσαν παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η υπέρταση και η νεφρική ανεπάρκεια.

«Εκτός από το κομμάτι της νοσηλείας, η κλινική πραγματοποιούσε και κλινικές μελέτες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διεξαχθούν, παρότι υπάρχουν αποφάσεις του ΕΟΦ και του FDA. Μετά την απόφαση της Περιφέρειας, οι μελέτες αυτές που γίνονται σε εξωτερικούς ασθενείς με σύγχρονα φάρμακα δεν μπορούν να γίνουν, με αποτέλεσμα 150 ασθενείς να είναι στον αέρα. Οι μελέτες αυτές αφορούσαν στον διαβήτη, την παχυσαρκία, την υπέρταση και τη νεφρική ανεπάρκεια», κατέληξε ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής.

Με πληροφορίες από thestival.gr

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