Επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (16/8) σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένας άνδρας από την πολυκατοικία, ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.

Πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα Τhestival, αναφέρουν ότι η φωτιά σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου επί της οδού Χειμωνίδου στη Καλαμαριά.

Το ίδιο Μέσο αναφέρει ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρώς και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.