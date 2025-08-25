Παροξυσμός επικράτησε από εκατοντάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ κατέκλυσαν τους χώρους γύρω από το αεροδρόμιο και υποδέχθηκαν τον διεθνή Ελληνα μέσο ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία των ασπρόμαυρων καθώς ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, δαπάνησε 10+2 εκατ. ευρώ για την αποκτήσή του. Θυμίζουμε πως με τα μέχρι τωρα δεδομένα ο Ζαφείρης θα γίνει παικτης του ΠΑΟΚ από τον Γενάρη.

