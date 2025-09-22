Στον έντονο εκνευρισμό από έναν καβγά που είχε λίγο πριν με τη σύζυγό του, αλλά και στη λεκτική επίθεση που –όπως υποστηρίζει– δέχτηκε από την αδελφή του, απέδωσε την πράξη του ο 50χρονος που δολοφόνησε τη 59χρονη αδελφή του στη Θεσσαλονίκη.

«Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε στους αστυνομικούς κατά την προανάκριση, περιγράφοντας τη στιγμή που τύλιξε μια σακούλα γύρω από τον λαιμό της γυναίκας και την έπνιξε.

Advertisement

Advertisement

«Με επηρέασε ο καβγάς με τη σύζυγό μου»

Στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι η ψυχική φόρτιση και οι συνεχείς συγκρούσεις με την αδελφή του αποτέλεσαν την αιτία του εγκλήματος. «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι, με πήρε η σύζυγός μου τηλέφωνο. Της είπα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου και εκείνη αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα μαζί της. Αυτό με τάραξε», ανέφερε.

Φτάνοντας στο διαμέρισμα, όπως περιέγραψε, η 59χρονη αδελφή του —που είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια— του μίλησε έντονα επειδή πάτησε με τις κάλτσες εκεί που άφησε τα παπούτσια του. «Μου επιτέθηκε λεκτικά και για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς, και σε συνδυασμό με τον καβγά με τη σύζυγό μου, ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», είπε.

Η μάχη της 59χρονης

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πως ο θάνατος προήλθε από ασφυξία. Η άτυχη γυναίκα πάλεψε για να σωθεί, με εμφανή ίχνη αντίστασης στον χώρο, ενώ ήταν ακόμη πιο αδύναμη, καθώς μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Ολοκληρώνοντας την πρώτη του απολογία, δήλωσε «βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος».