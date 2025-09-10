Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας 13χρονος το βράδυ της Τρίτης (9/9) σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης και φέρει τραύματα σε κεφάλι, πλάτη και το δεξί του χέρι ενώ πρόκειται να υποβληθει σε χειρουργείο.

Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο πάρκο, κοντά στο οποίο μένει η γιαγιά του και σύμφωνα με τον πατέρα του ο γιος του δέχθηκε άγρια επίθεση με σίδερα από κουκουλοφόρους με τη μαρτυρία του να σοκάρει.

«Οι δράστες της επίθεσης ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν να τον χτυπούν το παιδί» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, το παιδί είναι πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Έγινε στις 12.15 το βράδυ. Επειδή η γυναίκα μου γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του και να αρχίσουν τα σχολεία. Τον στείλαμε για λίγες μέρες από το Φάληρο που μένουμε, στη Δελφών. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα».

«Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι μόνο ότι του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι ή ενήλικες» » δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου.

Χαρακτηριστικό της αγριότητας της επίθεσης είναι το γεγονός ότι όλος ο προαύλιος χώρος γέμισε με αίματα. Περίοικοι άκουσαν τη φασαρία και και κάλεσαν την αστυνομία. Μέχρι στιγμής, για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 18χρονος.

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος 18χρονου

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

