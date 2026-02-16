Νεκρός σε πολυκατοικία στις Συκιές βρέθηκε 55χρονος από τη Χαλκιδική που πήγε στη Θεσσαλονίκη και χάθηκαν μετά από λίγες ώρες τα ίχνη του.

Σύμφωνα με το Thestival, τα ίχνη του είχαν χαθεί την Παρασκευή και σήμερα έγινε η ταυτοποίηση της σορού του. Την Παρασκευή είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τους οικείους του Έκτοτε δεν είχαν καμία επαφή μαζί του παρά τις προσπάθειές του και τελικά χθες δήλωσαν την εξαφάνισή του στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο 55χρονος έφυγε από το σπίτι του στη Δουμπιά Χαλκιδικής και ταξίδεψε προς Θεσσαλονίκη ενώ όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της για την εξαφάνισή του η «Γραμμή Ζωής», πήγε αρχικά με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης και από εκεί με ΚΤΕΛ μετέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας όπου φέρεται να διαμένει φιλικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σήμερα έγινε η ταυτοποίησή της σορού με τη διαδικασία να δείχνει πως ανήκει στον 55χρονο Π.Π. που είχε εξαφανιστεί από τη Δουμπιά της Χαλκιδικής.