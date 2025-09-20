Η ΕΥΔΑΠ ξεκινάει άμεσα γεωτρήσεις που βρίσκονται κοντά στο κανάλι του Μόρνου, έχοντας ως βασική προτερεαιότητα να ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας, η οποία θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό για αρκετές δεκαετίες ακόμα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στεργίου, πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, που μίλησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό».

Σε ό,τι αφορά τα άμεσα μέτρα ο κ. Στεργίου υπογραμμίζει ότι η λύση που προκρίνεται αυτή την στιγμή είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου, πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Με το συγκεκριμένο έργο, λέει, η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, «η παρατεταμένη άνυδρη περίοδος που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια οδηγεί σε συνεχή υποχώρηση της στάθμης του νερού στους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν. Το νερό που καταναλώνεται δεν αναπληρώνεται από χιόνια και βροχές οπότε τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 63%».

Έργα μακράς πνοής, γεωτρήσεις στην Πάρνηθα από την ΕΥΔΑΠ

Όπως περιγράφει ο κ. Στεργίου, «η εταιρεία διαθέτοντας την γνώση αλλά και την εμπειρία διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων έθεσε έγκαιρα σε εφαρμογή σειρά ενεργειών για την βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος. Λειτουργούν ήδη οι γεωτρήσεις στις παρυφές της Πάρνηθας και δρομολογείται μετά από μελέτη η αξιοποίηση, σε σύντομο χρόνο, και άλλων υπόγειων αποθεμάτων σε τοποθεσίες γειτονικές των καναλιών που μεταφέρουν το νερό στην Αττική.

Με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να προχωρήσουν τα έργα μακράς πνοής. Παράλληλα τρέχει ένα πρόγραμμα προληπτικής αντικατάστασης παλαιών αγωγών ύψους 0,5 δισεκατομμυρίου ώστε να περιοριστούν οι διαρροές. Η μεταφορά νερού δεν μπορεί παρά να αποτελεί λύση περιορισμένου χρονικού ορίζοντα και εφόσον προχωρήσουν χωρίς εμπόδια όσα σχεδιάζονται δεν θα τη χρειαστούμε».

Ποιοτικό νερό σε χαμηλό κόστος

«Η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέθεσε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ την μελέτη για εναλλακτικές επιλογές, προκειμένου να υιοθετηθούν εκείνες που θα διασφαλίσουν την παροχή ποιοτικού νερού σε χαμηλό κόστος και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», περιγράφει ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.

«Η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών. Με το συγκεκριμένο έργο η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια», τονίζει.

«Έχουν μελετηθεί λύσεις με αξιοποίηση θαλασσινού νερού»

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ παραδέχθηκε ότι έχουν ήδη εξεταστεί τέτοιες λύσεις. «Επιστημονική κοινότητα και ειδικοί του συγκεκριμένου κλάδου συνηγορούν ότι το μεγάλο πλεονέκτημα των αφαλατώσεων είναι ότι δίνουν πρόσβαση σε απεριόριστες ποσότητες νερού που με την κατάλληλη επεξεργασία καθίσταται πόσιμο.

Αυτή όμως η επεξεργασία είναι ενεργοβόρα άρα το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής με ελεγχόμενη όμως τη συμμετοχή τους στο μείγμα του νερού που καταναλώνεται».

Σύμφωνα με τον κ. Στεργίου, «ο εξορθολογισμός στη κατανάλωση του πόσιμου νερού μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει ήδη δρομολογήσει η ΕΥΔΑΠ όπως για παράδειγμα η χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση. Καθοριστική συμβολή θα έχει και η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης και με μικρές αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες θα γίνουν μέρος της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας. Η κινδυνολογία παρά τη δύσκολη κατάσταση δε βοηθά. Ούτε όμως και ο εφησυχασμός με την πρώτη βροχή που θα πέσει».

Πηγή: ΑΠΕ

