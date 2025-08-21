Στις ιδιόχειρες σημειώσεις, στις οποίες αναγράφονται ποσά, ονόματα και ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά, δίνουν ιδιαίτερο βάρος τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά τη σύλληψη των έξι Τούρκων ανδρών σε Μαραθώνα, Νέο Βουτζά και Ωρωπό.

Στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για την αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων με μέλη από την Τουρκία, κατάφεραν τα στελέχη του «Οργανωμένου» να εντοπίσουν τους έξι άνδρες και να κάνουν έφοδο στα πολυτελή καταλύματα, όπου διέμεναν.

Advertisement

Advertisement

Στις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• ένα (1) πυροβόλο όπλο (πιστόλι), μάρκας «GLOCK», μαύρου χρώματος, με εγχάρακτο σειριακό αριθμό κάννης GLK2024,

• μία (1) γεμιστήρα, μάρκας «GLOCK», μαύρου χρώματος, περιέχουσα δέκα (10) φυσίγγια, διαμετρήματος των 9mm,

• τρεις (3) νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -12,5- γραμμαρίων

• επτά (7) κινητά τηλέφωνα,

• το συνολικό χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (3.614,51)

Advertisement

• ιδιόχειρες σημειώσεις με αναφορές σε χρηματικά ποσά, σε ποσότητες σε κιλά (kg) και σε ονόματα, πιθανώς, προσώπων.

• αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας οχτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (8.639) ευρώ

• τέσσερα (4) πολυτελή οχήματα

Advertisement

Τους τελευταίους μήνες σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές Τούρκων υπηκόων.