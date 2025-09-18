Τραγικό τέλος είχε το πρωί της Πέμπτης (18/9) ένας άνδρας στην περιοχή του Μαραθιά, στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, ο 70χρονος πραγματοποιούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι, όταν έπεσαν 5 κολώνες του ΟΤΕ. Σύμφωνα με το corfutvnews, στην προσπάθεια του να μετακινήσει το καλώδιο, χτύπησε σοβαρά.

Advertisement

Advertisement

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νότιας Κέρκυρας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι κολώνες, οι οποίες έπεσαν, φαίνονται να είναι σάπιες.

(με πληροφορίες από corfutvnews.gr)