Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Ειδικότερα, ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας βρίσκεται η Σταυρούλα (Βούλα) Μπουκουβάλα, 56 ετών, από την Καρδίτσα, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 23 και 18 ετών. Η τραγωδία βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος.

Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας., αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδας κ. Τιμόθεος

Βουβός ο πόνος στην κηδεία της άτυχης Αναστασίας στο Γριζάνο Τρικάλων

Βουβός και αβάσταχτος ήταν ο πόνος στο Γριζάνο Τρικάλων, στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία, μιάς από τα 5 θύματα της τραγωδίας στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα». Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν γέμισαν την εκκλησία, με σκυμμένα κεφάλια και σιωπή, για να αποχαιρετήσουν μια γυναίκα της δουλειάς και της καθημερινής βιοπάλης.

Η Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει πριν από λίγους μόλις μήνες στην Ελλάδα, έπειτα από χρόνια σκληρής εργασίας στη Γερμανία και εργαζόταν στη Βιολάντγα το τελευταίο διάστημα. Το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο άδικα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν βρήκε τραγικό θάνατο στον χώρο εργασίας της, σε ένα δυστύχημα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τα Τρίκαλα αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Η εικόνα στο Γριζάνο αποτύπωνε το μέγεθος της απώλειας: δάκρυα, σιωπηλές αγκαλιές και λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ. Μια τοπική κοινωνία αποχαιρέτησε μια γυναίκα που μόχθησε μια ζωή, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν ένα κενό που δεν αναπληρώνεται.

