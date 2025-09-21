Έφυγε από τη ζωή η 36χρονη Μαρία, η οποία εδώ και έναν μήνα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα στην Κρήτη.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο 36% του σώματός της και όλο αυτό το διάστημα υποστηριζόταν μηχανικά, δίνοντας έναν σκληρό αγώνα ζωής. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μαρία δεν τα κατάφερε.

Στο χώρο των αποδυτηρίων όπου ξέσπασε η φωτιά εκτός από την 36χρονη βρισκόταν και ο 40χρονος Νίκος ο οποίος μάλιστα είχε καταφέρει αν απεγκλωβιστεί μόνος του. Ωστόσο λίγες μέρες μετά τη φωτιά και ο 40χρονος Νίκος έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Φωτιά στα αποδυτήρια γηπέδου – Το χρονικό

Σύμφωνα με το neakriti.gr, εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 23ης Αυγούστου στην Αμμουδάρα, όταν φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνικό τρόμου.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα βρίσκονταν μέσα στο σημείο όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη 36χρονη λιπόθυμη και σοβαρά τραυματισμένη. Ο 40χρονος, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα, κατάφερε να βγει μόνος του.

Νοσηλεύονταν κι οι δύο στη ΜΕΘ του Θριάσιου.