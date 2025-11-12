Στο πένθος βυθίστηκε η Δυτική Αχαΐα μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Σπάτα, όπου ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιζε με έναν 25χρονο συγγενή της οικογένειας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν και οι δύο από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς του ανήλικου ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν κάρπα για 40 λεπτά . Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο θείο του τετράχρονου αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θείος κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 25χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.