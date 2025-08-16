Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Ρέτσινα στο Μεσολόγγι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 27χρονου.

Ο 27χρονος, ο οποίος οδηγούσε το όχημα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ένα 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Μεσολογγίου.