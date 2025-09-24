Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, ένας 19χρονος. Τον άτυχο νεαρό βρήκε η μητέρα του η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο 19χρονος ήταν νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιορίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Σημειώνεται πως άλλοι δύο αιφνίδιοι θάνατοι σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη: Το βράδυ της Τρίτης, 47χρονος Ελβετός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του στην Κρήτη και είχε καταλύσει σε βίλα στην περιοχή του Πλατανιά, κατέρρευσε έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Επίσης, το απόγευμα της Τρίτης, στη Σητεία, 41χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από zarpanews, cretapost, cretalive