Ενα ιδιαίτερο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (8/8) το πρωί σε περιοχή των Τρικάλων, όπου ένας δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα.

Οπως αναφέρει το trikalaola, ο άνδρας κινούνταν με την μοτοσικλέτα του στην οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, όταν ξαφνικά ένα κοπάδι από τα μεγαλόσωμα ζώα εμφανίστηκε μπροστά του.

Ο δικυκλιστής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τρακάρει με τα ζώα και εν συνεχεία να πέσει στο οδόστρωμα.

Περαστικοί που υπήρχαν στο σημείο και είδαν το σκηνικό ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να παρλάβει τον τραυματισμένο άνδρα και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο οδηγός υπέστη κάταγμα στον ώμο από την σύγκρουση.

(με πληροφορίες από trikalaola.gr)