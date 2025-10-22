Σοκάρει η αγριότητα του 18χρονου μητροκτόνου στα Τρίκαλα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι κράτησε για αρκετά λεπτά στον λαιμό την πετσέτα μέχρι να σιγουρευτεί ότι η 54χρονη έχει ξεψυχήσει.

Ο 18χρονος μητροκτόνος σόκαρε το πανελλήνιο με τον ειδεχθή τρόπο που σκότωσε τη μητέρα του, κάτι που όπως φάνηκε ήταν προμελετημένο, όπως φέρεται να είπε κι ο ίδιος κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

«Πάντα ήθελα να την σκοτώσω» φέρεται να είπε ο 18χρονος και τελικά το έκανε πράξη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, δεν έκανε δεύτερες σκέψεις, καθώς η εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας έδειξε ότι ο νεαρός κράτησε σφιχτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της, για αρκετά λεπτά μάλιστα, μέχρι να σιγουρευτεί ότι είχε πεθάνει.

Από τη νεκροψία- νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, επιβεβαιώνεται ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό, ενώ το αίμα που βρέθηκε στα αυτιά και στα μάτια, δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο που κράτησε όσο πιο σφιχτά μπορούσε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της μητέρας του.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία και θα επιστρέψει την Παρασκευή για να απολογηθεί. Στα Τρίκαλα διακινείται η πληροφορία ότι ο δικηγόρος του, Νίκος Αλεξίου, φέρεται να έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.