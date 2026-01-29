Ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την εξόδιο ακολουθία της μητέρας του και τόνισε πως εκείνη ήταν τα πάντα στην ζωή του, το στήριγμά του. Παράλληλα, χαρακτήρισε «τριτοκοσμικό» το μέρος που εργαζόταν η μητέρα του και εξέφρασε την ανάγκη για δικαίωση, μέσω της τιμωρίας των υπεύθυνων.

«Τι να πω για την μητέρα μου. Δεν ήταν στην μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτήν την μοίρα και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε», ανέφερε ο Άγγελος Λιάκος, γιος της 47χρονης εργαζόμενης στην βιομηχανία Βιολάντα.

«Η μητέρα μου ήταν τα πάντα για εμένα. Το στήριγμά μου. Συνομιλούσαμε πολλές φορές μέσα στην μέρα. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλές σχέσεις. Μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικό. Εκεί, ξεψύχησε με έναν άδικο τρόπο. Σίγουρα οι υπεύθυνοι είναι η ίδια η εταιρεία, το πρόσωπο της εταιρείας, ο μηχανικός του κτιρίου και όλοι οι αρμόδιοι που έχουν βάλει υπογραφές για την κατάσταση του κτιρίου.

«Πολύ κούραση, καμία πρόνοια για τους εργαζομένους»

Όπως ανέφερε ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, «τόσο καιρό μου μιλούσε για το εργασιακό της περιβάλλον. Δεν ήταν ευχαριστημένη με την δουλειά της και με τους υπεύθυνους, οι οποίοι δεν ήταν οι κατάλληλοι να διευθύνουν. Επικρατούσε ένα μπάχαλο. Πολύ κούραση, καμία πρόνοια για τους εργαζομένους. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για εμάς, να φύγουμε και να σπουδάσουμε.

Εγώ συνήθως της έλεγα να παραιτηθεί και να βρει κάτι καλύτερο. Καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Δεν μπορούσα να φανταστώ σε αυτό το σημείο. Ότι θα ανατιναχτεί σε ένα “μανιτάρι” και θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς».

«Μου δίνει αγάπη. Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη ώστε να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πάνε στην φυλακή οι υπεύθυνοι», κατέληξε.