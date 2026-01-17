Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 7-01-2026 στα Τρίκαλα, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που είχε στην οικία της, προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη του «δήθεν» για να τα φωτογραφίσει.

Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας – Πηγή: EUROKINISSI

Στη συνέχεια, μετέβη έξω από την οικία της ο υποτιθέμενος συνεργάτης του, παραλαμβάνοντας διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή. Από την διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος που μετέβη στην οικία της παθούσας τυγχάνει ο ταυτοποιημένος ημεδαπός δράστης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr , και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cyberalert.gr.