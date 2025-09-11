Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το tempo24, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά.

Ο απολογισμός βαρύς με δύο νεκρούς, εκ των οποίων ο ένας απανθρακωμένος κι ένας τραυματίας.

Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να προσπεράσει αγροτικό μεγάλου κυβισμού. Κατά την επαναφορά στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Το επιβατηγό ανατράπηκε, έκανε τρεις τούμπες, κατέληξε στο προστατευτικό διάζωμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Το αγροτικό όχημα προσέκρουσε με δύναμη στα προστατευτικά κάγκελα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου ήταν εκείνος που επιχείρησε το προσπέρασμα, αλλά «βρήκε» το όχημα στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και δύο άτομα που επέβαιναν στο αγροτικό και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα το ένα από τα δύο άτομα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για αρκετή ώρα, η Εθνική Οδός Κορίνθου – Πατρών παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς και η απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο.