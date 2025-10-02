Τον οδηγό μοτοσικλέτας, που νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/10) προκάλεσε φονικό τροχαίο όταν συγκρούσθηκε με ηλεκτρικό πατίνι και τραυμάτισε θανάσιμα τον οδηγό του, αναζητούν οι αστυνομικοί.

Το περιστατικό συνέβη δεκαπέντε λεπτά μετά τις έξι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της διασταύρωσης με την Άγιας Άννης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή συγκρούσθηκε με το ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός του, ένας 44χρονος από το Μπαγκλαντές.

Advertisement

Advertisement

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.