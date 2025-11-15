Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, κατά τις 5.30, στην εθνική οδό, στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με το LamiaReport το λεωφορείο ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.