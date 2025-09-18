Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί της Πέμπτης στον οικισμό Απλαδιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, της Κρήτης, με θύμα έναν 76χρονο άνδρα.

Ο ηλικιωμένος, μόνιμος κάτοικος του χωριού Χελιανά, οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του. Καθώς κινούνταν στον δρόμο που συνδέει τα Άνω Απλαδιανά με τον Κάμπο Απλαδιανών, το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Ο 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έχασε τις αισθήσεις του λόγω παθολογικών αιτιών, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Α.Τ. Περάματος.

